Подстанция скорой помощи в Ленинском округе на 65% готова

В деревне Суханово Ленинского округа продолжается строительство новой подстанции скорой помощи. Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский сообщил, что строительная готовность объекта достигла 65%.

Подстанция возводится в рамках государственной программы Московской области. Ее открытие повысит качество и доступность экстренной медицинской помощи для жителей округа.

«Сейчас на объекте завершаются кровельные (95%) и фасадные (92%) работы, продолжается отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. В работах задействованы 33 специалиста и две единицы техники», — уточнил Александр Туровский. Подстанция рассчитана на работу четырех бригад в смену.

В здании площадью более 615 квадратных метров будут располагаться диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории обустроят парковку и проведут благоустройство.

Завершить работы планируется в 2026 году.