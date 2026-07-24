Подмосковные врачи спасли подростка с тяжелой травмой колена после прыжка в воду

Мальчик с тяжелой травмой коленного сустава поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Он поранился после прыжка в воду при ударе о камень. Обследование выявило открытый оскольчатый перелом правого надколенника со смещением фрагментов, кровоизлияние в полость сустава и повреждение собственной связки. Врачи приняли решение о срочной операции.

Как рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Георгий Труммель, юному пациенту провели первичную обработку и ревизию раны, удалили костные осколки и сделали пластику собственной связки правого надколенника.

«Это сложное, но крайне важное вмешательство, которое позволяет сохранить функцию коленного сустава и дает шанс вернуть ребенка к привычной активной жизни», — рассказал врач.

После операции пациент провел некоторое время в стационаре и был выписан в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение. Специалисты прогнозируют полное восстановление уже к концу лета.

Врачи призвали жителей тщательно выбирать места для купания и избегать незнакомых водоемов. Стоит отдыхать на оборудованных пляжас со спасательными постами и исследованным рельефом дна.