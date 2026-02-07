Подросток пострадал от взрыва пиротехнического изделия

7 февраля 2026 года около 11 часов 30 минут 16-летний юноша обнаружил рядом с мусорными баками предмет, напоминающий петарду. Подросток поднял его, после чего раздался хлопок. В результате юноша получил травму руки.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала мать подростка, ее сын вышел из дома, чтобы выбросить мусор, и случайно наткнулся на пиротехническое изделие. После взрыва мальчик поспешил домой.

Люберецкая городская прокуратура выясняет все детали произошедшего и определит, как пиротехническое изделие оказалось возле жилого дома. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.