Подросток из Протвина вошел в тройку лидеров на Всероссийской олимпиаде

Артем Резвых, ученик протвинской гимназии, стал одним из трех лучших участников Всероссийской олимпиады по физической культуре. Состязание проходило в Ставрополе и длилось пять дней.

Одиннадцатиклассник рассказал, что участникам нужно было сдать пять дисциплин: теорию, спортивные игры, гимнастику, полосу препятствий и легкую атлетику. Самым сложным для Артема оказалась теория, а легкой атлетикой, которой он занимается много лет, он овладел легче всего. Всего в олимпиаде участвовали около трехсот школьников со всей России, победителями стали 24 человека.

Сейчас Артем готовится к ЕГЭ по профильной математике, биологии и русскому языку. Он надеется сдать экзамены на золотую медаль. Параллельно идут последние приготовления к выпускному.

Будущее Артема уже определено: его ждут в РУДН на факультете лечебного дела. С детства увлеченный биологией, Артем хочет заниматься стоматологической хирургией или ортодонтией. При этом он не собирается бросать спорт и продолжит тренироваться, чтобы участвовать в сборной по легкой атлетике.