Подросток из Павловского Посада установил рекорд на первенстве России по баскетболу

В спортивном зале «Юность» на Мишутинском шоссе, 12Б в Павловском Посаде продолжает тренироваться восходящая звезда баскетбола Алексей Самарин. Юному спортсмену всего 15 лет, и он уже сумел поразить спортивный мир, установив рекорд на Первенстве России.

Подросток набрал 100 очков в одной игре, хотя обычно спортсмены за матч набирают около 10 очков. Рекорд стал возможен благодаря упорным тренировкам и командной работе. Идея побить рекорд пришла тренеру Ивану Чернышову, который вместе с командой разработал стратегию для достижения этой цели.

Алексей считает, что секрет его успеха — в регулярных тренировках и сплоченности команды. Сейчас спортсмен продолжает готовиться к новым рекордам, совмещая тренировки с учебой. Три раза в неделю он проводит по два часа на площадке, а в этом году заканчивает девятый класс. В будущем молодой человек планирует стать профессиональным баскетболистом.