Подростков со всей России пригласили на кинофестиваль «Зеркало будущего»

Осенью 2025 года в России пройдет фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». Это большой творческий проект, который собирает талантливых школьников со всей страны — тех, кто снимает кино, анимацию, видеоблоги, клипы, репортажи, пишет музыку или придумывает танцы для видео.

«"Зеркало будущего» знают, ценят и любят. И мы в свою очередь этим дорожим, дорожим репутацией, которая у нас есть, дорожим доверием детей. Многие из них участвуют в конкурсе на протяжении нескольких лет, проходят отбор, приезжают на фестиваль – сложилось целое сообщество грамотных и созидательно настроенных авторов", – прокомментировал основатель проекта, представитель Экспертного совета при Министерстве культуры России Николай Данн.

Принять участие могут ребята от 12 до 18 лет. Заявки будут принимать до 31 июля на сайте зеркалобудущего.рф/fest. На фестивале участников ждут мастер-классы от профессионалов, съемки новых фильмов, а также обучение по восьми направлениям: игровое кино, анимация, документалистика, репортаж, видеоблог, видеоклип, кинотанец и киномузыка.

Главные темы фестиваля в этом году — мужество, отвага, милосердие и культура родного края. Авторы лучших работ поедут на фестиваль, где под руководством наставников снимут новые видео и получат бесценный опыт. Это отличная возможность проявить себя, научиться работать в команде и сделать шаг к будущей профессии в кино или медиа.