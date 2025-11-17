Подростков из Подмосковья пригласили на творческий конкурс «Мир народных сказок»

Фото: Танцы народов России на сцене ДК «Подмосковье» в Красногорске на фестивале ко Дню народного единства / Медиасток.рф

Всероссийская акция «Мир народных сказок» пройдет с 17 ноября по 7 декабря в рамках проекта «Культура для школьников». Участники представят творческие номера и проекты, основанные на сюжетах народного эпоса.

Акция направлена на пробуждение гордости за свою культуру через знакомство детей с особенностями народного эпоса, а также творчества выдающихся русских композиторов и художников, основанного на сказочных сюжетах.

«Народные предания передавали будущим поколениям уроки мудрости, доброты и справедливости. Поэтому основная задача акции «Мир народных сказок» – не только сохранить этот уникальный пласт фольклора, но и показать школьникам красоту и богатство эпоса, вдохновив их на дальнейшее изучение своей истории и культуры», – сказала статс-секретарь – заместитель министра культуры Жанна Алексеева.

В рамках акции состоится творческий конкурс, где желающие выступят с вокальными и инструментальными номерами, представят иллюстрации к сказкам и былинам, а также собственные мультфильмы.

Для участия нужно подготовить работу в одной из предложенных номинаций и оставить заявку на портале.

Заявки будут принимать до 7 декабря.