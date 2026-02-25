Подростков из Москвы будут судить за поджог по заданию из мессенджера

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 17-летних жителей Москвы. Их обвиняют в поджоге, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Преступление квалифицировано по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба).

По данным следствия, в марте 2025 года один из обвиняемых вступил в преступный сговор с «куратором» в мессенджере. За денежное вознаграждение куратор предложил совершить поджог входной двери квартиры в микрорайоне Подрезково городского округа Химки. Для реализации плана молодой человек привлек своего знакомого.

Утром 22 марта 2025 года подростки прибыли к дому на улице Игоря Жаринова. Они положили рядом с дверью автомобильную шину, облили все бензином и подожгли, снимая свои действия на мобильный телефон. В результате возгорания огнем была полностью уничтожена дверь квартиры, повреждено общедомовое имущество, а также пострадала входная дверь соседней квартиры. Общий материальный ущерб составил 165 тысяч рублей.

Свою вину оба обвиняемых признали в полном объеме и дали подробные показания об обстоятельствах содеянного, а также о роли неустановленного «куратора». Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.