Подростки застряли на втором этаже недостроя в селе Дмитровский Погост

Начальник части Олег Паршутин рассказал, что в восемь часов вечера в службу «Система-112» поступил звонок от подростка. Он сообщил, что ему и его друзьям требуется помощь. Оказалось, что ребята забрались на второй этаж строящегося здания, где между ними возникла ссора. Трое мальчиков спустились вниз и сломали деревянную лестницу, оставив четверых друзей на высоте без возможности спуститься.

«По прибытии работников противопожарно-спасательной службы к месту происшествия ребята находились в полуразрушенном здании и уже успели замерзнуть. Специалисты установили лестницу-штурмовку и помогли детям спуститься вниз. Медицинская помощь подросткам не потребовалась», — заключил Олег Паршутин.