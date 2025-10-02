Подростки Серебряных Прудов научились оказывать первую помощь

В Серебряных Прудах прошел муниципальный этап Регионального чемпионата по оказанию первой помощи, ставший настоящим испытанием для местных школьников и продемонстрировавший их готовность к спасению жизней. Масштабное мероприятие превратило детей в настоящих спасателей, позволив им проявить свои знания, навыки и командный дух в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям.

В соревнованиях приняли участие команды из трех школ округа, продемонстрировав не только свой уровень теоретической подготовки, но и слаженность действий и готовность оперативно и эффективно действовать в экстремальных обстоятельствах.

Перед началом чемпионата участники прошли специальную подготовку, включавшую в себя посещение специализированных мастер-классов, организованных в том числе специалистами Государственного казенного учреждения «Мособлпожспас» и Серебряно-Прудской больницы. В ходе этих занятий школьники отработали алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях, от несчастных случаев в быту до серьезных дорожно-транспортных происшествий.

«Во время самого испытания каждая команда смогла продемонстрировать свои навыки и знания в нескольких этапах. Первым этапом стало онлайн-тестирование, направленное на проверку теоретических знаний участников. Затем командам предстояло решить ситуационные задачи, основанные на реальных сценариях: как действовать при дорожно-транспортном происшествии, что делать, если человек задыхается, как правильно оказать первую помощь пострадавшему до приезда медицинских специалистов», — сообщили организаторы.

По итогам борьбы победу одержала команда Совхозной школы. Теперь школьникам предстоит представить округ на Региональном этапе чемпионата, который пройдет в конце октября в Щелкове.