Подростки пройдут практику на химическом предприятии в Воскресенске

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ к работе приступили подростки в возрасте от 14 до 17 лет в рамках проекта, сочетающего трудовую практику и образовательные мероприятия. Участие в программе дает молодым людям первый официальный трудовой стаж и возможность изнутри ознакомиться с деятельностью крупного химического предприятия.

Программа проекта включает как практическую работу под руководством наставников — благоустройство территории, работу с документацией и оцифровку архивов, — так и образовательный блок: открытые уроки по химии, тематические лекции, конкурсы и встречи с экспертами компании. Такой подход позволяет участникам совмещать полезный труд с расширением профессиональных знаний.

Участие в проекте дает подросткам не только заработную плату, но и ценный опыт командной работы, освоение реальных профессиональных и коммуникативных навыков, а также адаптацию к корпоративной среде. В текущем году филиал «ВМУ» открыл свои двери для 20 молодых людей, готовых сделать первый шаг в карьере.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что это не просто первая работа, а полноценное погружение в жизнь предприятия, позволяющее участникам освоить востребованные компетенции и определиться с будущей профессией.