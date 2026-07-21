Подростки примут участие в организации мероприятий в Химках

Многофункциональный социальный комплекс «Восход» в Химках приглашает подростков от 14 до 18 лет к участию в создании городских мероприятий. Связаться с представителями учреждения можно по телефону +7 (495) 572-23-13 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Организаторы ищут активных и ответственных ребят, готовых участвовать в создании концертов, фестивалей и других городских мероприятий.

«МСК „Восход“ дает подросткам уникальную возможность получить первый опыт работы, не отрываясь от учебы. Ребята могут попробовать себя в организации городских событий, а это отличный старт для развития», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Участникам предстоит работать за кулисами: готовить площадки, помогать режиссеру, встречать гостей, заниматься навигацией и технической поддержкой. Также ценятся инициативность и готовность решать нестандартные задачи — в «Восходе» говорят, что креативный подход здесь всегда в почете.