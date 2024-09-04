Подростки из Воскресенска приняли участие в акции «Сделай правильный выбор»

Управление МВД России по городскому округу Воскресенск
Фото: Управление МВД России по городскому округу Воскресенск

Полицейские в Воскресенске провели акцию для подростков «Сделай правильный выбор». Совместно со специалистами молодежного центра «Олимпиец» они рассказали детям про объединения и проект «Движение первых».

Подростки узнали о том, какие направления и объединения работают на базе молодежного центра «Олимпиец», а также о том, что активная жизненная позиция формируется в юношеском возрасте.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела лекцию, где призвала вести здоровый образ жизни и рассказала про виды ответственности за преступления и правонарушения.

Организаторы считают, что нормы, ценности, убеждения и принципы формируются в подростковом возрасте. Правильный настрой поможет проявить активность, инициативность и самостоятельность.

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