Школьники познакомились с зубрами в Приокско-Террасном заповеднике

На летних каникулах группа школьников приехала в Приокско-Террасный заповедник, чтобы увидеть легендарных зубров. Ребята познакомились с частью проекта «Создание информационно-просветительского кластера „В гости к зубру“».

В августе 2025 года Приокско-Террасный заповедник получил грант Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Команда заповедника поставила перед собой цель — рассказать о краснокнижных животных, которых с 1948 года восстанавливают в этих местах.

Заместитель директора по развитию Наталья Шпиленок сообщила, что в рамках гранта создаются три просветительских объекта. Первый — фотовыставка «Дневник зубра», которую школьники увидели на центральной площади заповедника. Часть экспозиции останется здесь, а передвижная версия отправилась по Калужской, Орловской и Тульской областям.

Второй объект — уличная площадка «История сохранения зубра в России». Это будет экспозиция в виде ленты времени, где будут проводиться лекции, квесты и занятия. Третий объект — обновленная экотропа «Дорога к зубрам».

Все объекты будут готовы к 14 октября — ко Дню заповедников и национальных парков России. Стационарную выставку, тропу и «ленту времени» смогут увидеть не менее 120 тысяч человек — столько туристов посещают питомник за год.