Подростки из Подмосковья отправятся в творческую образовательную программу

4 февраля 58 школьников из Московской области приехали на вторую смену лагеря «Стремительный» Всероссийского детского центра «Орленок». Дети в возрасте от 11 до 16 лет будут участвовать в образовательной программе «Творческий прорыв стремительных идей», которая продлится до 26 февраля. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования региона.

В ходе смены подростки познакомятся с разными направлениями творчества, узнают больше о культуре своего края и народов России. В творческом объединении «квАРТал» они разработают уникальные проекты: арт-объекты, театральные постановки, художественные выставки и тематические мероприятия. Школьники примут участие в мастер-классах вожатых «Лаборатория идей», а также сами создадут и проведут свои мастер-классы.

Кульминацией программы станет «День города Стремлений». На этом мероприятии участники смогут представить свои идеи и применить полученные знания и умения. Каждый получит сертификат по итогам смены, а победители конкурсов будут удостоены грамот и дипломов.

В пресс-службе отметили, что в этом году в ВДЦ «Орленок» отдохнут 250 детей из Московской области.