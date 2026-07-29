Подростки из Подмосковья получили первый трудовой опыт в летних отрядах

Летом 2026 года около пятисот школьников и студентов колледжей из Московской области получили возможность официально трудоустроиться благодаря трудовым отрядам подростков. Участниками стали ребята из Мытищ, Сергиева Посада, Ногинска, Подольска, Балашихи и других муниципалитетов региона.

В летнем трудовом сезоне приняли участие шестнадцать отрядов. Подростки старше шестнадцати лет работали на объектах сферы сервиса, гостеприимства и железнодорожной инфраструктуры. Работодателями выступили около шести организаций региона и федеральных предприятий.

Перед выходом на объекты все участники прошли подготовку на базе Московского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов. Они изучили основы трудового законодательства, требования охраны труда, корпоративную культуру и особенности работы в коллективе.

Одним из ключевых событий стало участие подростков во всероссийском проекте Дирекции железнодорожных вокзалов. Представители Московской области впервые вошли в состав федерального трудового проекта и начали работу помощниками дежурного по вокзалу на Павелецком вокзале.

За каждым отрядом закреплены наставники из числа опытных участников студенческих отрядов. Они сопровождают подростков в период адаптации, помогают осваивать профессиональные навыки и формируют культуру ответственного отношения к труду.

«Первая официальная работа становится важной частью профессионального становления подростка. Ребята учатся соблюдать трудовую дисциплину, работать в коллективе, взаимодействовать с работодателем и понимать ответственность за результат своей деятельности», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.