Подростка со сколиозом 4-й степени спасли в медцентре Рошаля

В Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девушка. Ее беспокоили боли в спине и деформация позвоночника. После обследования врачи поставили диагноз «сколиоз четвертой степени».

Хирургическое вмешательство проводили под нейрофизиологическим мониторингом. Врачи установили 20 титановых винтов, их подбирали специально под пациентку. После чего специалисты устранили деформацию, это вернуло позвоночнику девочки подвижность. Для закрепления хирурги установили специальные стержни и наложили швы.