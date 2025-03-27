Подростка с тяжелой травмой черепа спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли подростка, получившего серьезные травмы черепа. Юного пациента привезли в больницу в критическом состоянии.
Медики осмотрели юношу и выявили у него открытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом дна орбиты и скуловой кости. Несколько дней подросток находился в реанимации, где удалось стабилизировать его состояние. Позже специалисты приступили к восстановлению контуров лица пациента.
«Операция длилась около пяти часов, в ходе нее мы буквально по кусочкам собрали кости и зафиксировали их титановыми пластинами», — рассказал челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин.
Вмешательство прошло успешно. Подросток готовится к выписке.
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