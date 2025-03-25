Подростка с риском кровоизлияния в мозг спасли в медцентре Рошаля

Девушка в возрасте 17 лет поступила в медцентр Рошаля с жалобами на мучительные головные боли. Компьютерная томография выявила у нее артериовенозную мальформацию головного мозга в состоянии разрыва. Это состояние опасно для жизни и может привести к кровоизлиянию.

Аномалия возникает, когда артерии и вены в мозге связаны напрямую и не имеют нормального капиллярного кровотока. При таком заболевании может произойти кровоизлияние в мозг.

Из-за высокого риска разрыва сосудов девушке провели экстренную операцию. Через небольшой прокол с бедренной артерии пациентке ввели катетер, который привели к сосудам головного мозга.

«С помощью ангиографии для построения 3D-модели сосудов мы точно определили место расположения мальформации - связи между венами и артериями. Затем через микрокатетер мы ввели специальный клей в патологические сосуды, тем самым исключив их из кровотока», – сказал заведующий отделением рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция прошла успешно, девушка уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке.