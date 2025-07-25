Подростка с редкой патологией сердца спасли в медцентре Рошаля

Девушка в возрасте 16 лет поступила в детский медцентр Рошаля с жалобами на одышку и быструю утомляемость. У нее выявили редкую патологию сердца.

Девушка жаловалась на одышку, хотя никогда не занималась спортом. В ходе диагностики врачи обнаружили редкую патологию — врожденную фистулу коронарных артерий в правом желудочке сердца. При такой аномалии кровь минует мышцу и сразу попадает в правые отделы сердца.

Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров, коронарные фистулы встречаются у 0,2% пациентов с врожденными пороками сердца.

«У пациентки были расширены коронарные артерии, которые при этом аномально соединялись с правым желудочком. Особенность данного случая заключалась в том, что кровь по всем коронарным артериям дренировалась в фистулу. Мы провели эндоваскулярную окклюзию, в ходе которой мы установили три специальные спирали в месте патологического соединения сосудов, это позволило полностью исправить патологию без осложнений», — сказал он.

Операция прошла успешно, пациента уже чувствует себя хорошо и выписана домой.