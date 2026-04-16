Подростка с редкой патологией кости голени спасли в МОДКТОБ
В Московской области успешно прооперировали 15-летнего пациента с редким заболеванием — болезнью Эрлахера-Блаунта. Эта патология приводит к деформации верхней части большеберцовой кости, из-за чего возникает выраженное О-образное искривление ног.
Заболевание сопровождается болевым синдромом и затрудняет передвижение.
Лечение подростка проводили специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Во время высокотехнологичного вмешательства хирурги выполнили рассечение кости в зоне деформации, восстановили ее правильное положение и зафиксировали с помощью специальных металлических конструкций.
Пациент остается в стационаре и проходит курс реабилитации. Когда кость срастется, врачи планируют провести еще одну операцию — для удаления спиц.
Как отмечают в медучреждении, подобные вмешательства требуют высокой квалификации и опыта. Ежегодно специалисты больницы выполняют более пяти тысяч операций детям с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы, включая сложные ортопедические случаи.