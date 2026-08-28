Подростка с редким заболеванием из-за укуса комара спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил подросток с жалобами на уплотнение в области правого яичка, которое беспокоило его более двух лет. Узел периодически менял размер, но не исчезал полностью.

Ультразвуковое исследование выявило внутри образования движение, что позволило заподозрить паразитарную природу заболевания. Диагноз подтвердился после дополнительного опроса семьи: источником заражения стал комар-переносчик дирофилярий, обычно паразитирующих на собаках.

«В мировой литературе за последние десятилетия описано всего три похожих случая у детей с такой локализацией за последние 20 лет. Мы провели пациенту малоинвазивную операцию, в ходе которой аккуратно удалили эту капсулу, не повредив сам орган. Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Результаты гистологии подтвердили паразитарную природу заболевания», — пояснил заведующий отделением детской урологии и андрологии Федор Напольников.

Юного пациента уже выписали, его здоровью ничего не угрожает.

Специалисты напоминают: при обнаружении любых длительно незаживающих воспалений или узлов нельзя заниматься самолечением, необходимо сразу обращаться к врачу.