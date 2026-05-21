Подростка с проволокой в глазу спасли от слепоты в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который получил проникающее ранение глазного яблока. Повреждение нанесла отскочившая проволока, когда пациент разбирал гофрированную трубу.

Врачи выявили у подростка набухающую катаракту, которая привела к полной слепоте глаза. Ему понадобилась срочное хирургическое вмешательство.

«Мы провели пациенту высокотехнологичную операцию: имплантировали внутрь глаза искусственный хрусталик вместо утраченного, затем восстановили правильную форму переднего отдела глаза, чтобы нормализовать отток внутриглазной жидкости, и лазером удалили мутную пленку, которая препятствовала прохождению света к сетчатке. Операция прошла успешно, без осложнений», — пояснил главный внештатный детский офтальмолог Подмосковья Леонид Кононов.

На следующий день зрение глаза восстановилось уже на 60%. Согласно прогнозам врачей, позже оно вернется полностью.

Подросток продолжает восстановление под наблюдением медиков в офтальмологическом отделении центра.