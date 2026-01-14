Подростка с перфорацией кишечника спасли в МОЦОМД

Выяснилось, что месяц назад он проглотил шарики, что привело к повреждению органа. В медицинское учреждение пациент поступил с острыми болями в животе.

«Сложность ситуации заключалась в том, что магниты находились в разных отделах кишечника и притягивались друг к другу через стенки, сдавливая их. Это привело к нарушению кровоснабжения и, как следствие, к образованию перфорации», — рассказал врач детского хирургического отделения Сергей Борисов.

Малоинвазивная операция не представлялась возможной, поэтому мальчику провели лапаротомию. После того, как инородное тело извлекли, отверстия ушили.

Медик напомнил об опасности магнитных шариков, поскольку они способны привести к перитониту, некрозу тканей и другим опасным последствиям.

Через 10 дней после вмешательства подростка выписали. Теперь за его состоянием будут наблюдать специалисты по месту жительства.