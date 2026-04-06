Подростка с переломами руки после падения с дерева спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли подростку, который упал с дерева. Он хотел впечатлить свою одноклассницу, забрался на высоту, однако ветка не выдержала его вес.

При падении школьник задел собаку, которая от испуга покусала его.

Семья пострадавшего обратилась за помощью в консультативно-диагностический центр «Ромашка».

Медики осмотрели пациента и выявили у него два закрытых перелома левой руки — лучевой кости со смещением и предплечья без смещения. Кроме того, они обнаружили у него раны на животе. Юношу направили в центр имени Л. М. Рошаля.

«Мы оперативно провели пациенту все необходимые обследования, выполнили рентгенографию, закрытую репозицию — вправили кость, следующим этапом наложили гипс для неподвижности поврежденных костей и сделали антирабическую профилактику», — пояснил заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

После оказания помощи школьника отпустили домой, госпитализация не потребовалась.