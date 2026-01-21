Подростка с опухолью стопы спасли в медцентре Рошаля
В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля избавили 16-летнего подростка от сильных болей в стопе и хромоты. Компьютерная томография показала, что у пациента развилась доброкачественная опухоль.
Речь идет об остеоид-остеоме ладьевидной кости стопы. Для ее удаления потребовалась малоинвазивная операция, в рамках которой использовали современные методы лучевой диагностики.
Опухоль долго не могли выявить из-за рентгенологических особенностей.
«Для точного удаления образования мы совместно с рентгенохирургами использовали 3D-КТ навигацию с последующим моделированием — установили компьютерную метку, которая служила точным ориентиром во время операции. Мы провели точную резекцию патологического очага с помощью выполненной навигации и костную пластику для восстановления анатомии кости», — пояснил врач Алексей Иванов.
Вмешательство прошло успешно. Подростка уже выписали. Он сможет вернуться к обычному образу жизни в течение месяца.