Подростка с опухолью мозга размером 5 сантиметров спасли в медцентре Рошаля

Фото: Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля / Медиасток.рф

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 15-летнего пациента с опухолью мозга. Новообразование достигало пяти сантиметров в диаметре.

Подросток жаловался на тошноту и рвоту, которую не удавалось устранить при помощи лекарств.

В рамках углубленного обследования у юного пациента обнаружили образование в задней черепной ямке.

«Сложность данного случая заключалась в том, что опухоль росла из области, которая отвечает за жизненно важные функции. Любое, даже маленькое повреждение могло привести к тяжелым неврологическим осложнениям. Мы провели пациенту операцию, в ходе которой с помощью ультразвукового аспиратора аккуратно удалили образование с сохранением критически важных структур головного мозга», — пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Подростка уже выписали. Позже он сможет вести обычную жизнь.