Подростка с опасной электротравмой спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля поступила 14-летняя девочка с серьезной электротравмой. Подросток получил ее, когда принимал ванну с подключенным к портативному зарядному устройству телефону.

Вода попала на провод, что и привело к травмированию. Родители, услышавшие крик, вошли в ванную комнату, нашли дочь с телефоном на груди без сознания и вызвали скорую помощь. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в приемное отделение центра.

«В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через четыре-пять дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца», — рассказала заведующая кардиологическим отделением медицинского учреждения Альфия Дроздова.

Юную пациентку осмотрели травматолог, кардиолог, реаниматолог и педиатр. Затем ей обработали ожоги и поместили в кардиологическое отделение.

«К счастью, изменений со стороны сердца не было», — уточнила Дроздова.

Девочку уже выписали. Опасность для жизни миновала.