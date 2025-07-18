Подростка с обширными ожогами от борщевика спасли в МОЦОМД

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 17-летнего пациента с обширными ожогами от борщевика. Подростка доставили в больницу экстренно.

Юноша получил ожоги, когда косил траву на загородном участке.

«Симптомы проявились сразу же вечером. Лицо, шея, руки, ноги и поясница покрылись волдырями. Был жар в теле. Пытался лечиться дома, но безуспешно. Когда стало хуже, пришлось срочно вызывать скорую», — пояснил пациент.

Врачи центра осмотрели подростка и выявили у него химические ожоги второй степени на 30% тела

«Мы провели первичную обработку ожоговых поверхностей и назначили комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями», — рассказал детский хирург ожогового отделения Юрий Проходцов.

Пациенту предстоит регулярно посещать специалистов.

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства напомнили, что борщевик становится особенно токсичным под воздействием солнечного света. Для защиты от растения рекомендуется использовать защитную одежду, а при соприкосновении следует незамедлительно промыть кожу водой с мылом.

Если возникли ожоги, необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее.