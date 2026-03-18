Подростка с крупным полипом в кишечнике спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли подростка с крупным полипом в кишечнике. Он поступил на плановое обследование почек, но во время диагностики специалисты обнаружили образование в другом органе.

Полип располагался в области печеночного изгиба толстой кишки, практически перекрывая просвет кишечника.

Эти образования представляют собой разрастания слизистой оболочки, которые долгое время могут не давать о себе знать. Однако при увеличении они способны привести к серьезным осложнениям — от кишечной непроходимости и кровотечений до риска злокачественного перерождения.

С учетом размеров и угрозы для здоровья было принято решение о срочной госпитализации подростка в хирургическое отделение.

«Мы провели эндоскопическую полипэктомию, малоинвазивную операцию по удалению образования. Специальным инструментом, введенным через эндоскоп, мы аккуратно отсекли полип, полностью восстановив проходимость кишечника. Вмешательство прошло без разрезов и кровопотери, что позволило сохранить силы ребенка для дальнейшего лечения основного заболевания — врожденной патологии почек», — отметил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

После операции состояние подростка быстро стабилизировалось. Вскоре его выписали домой под наблюдение врачей. Проведенное гистологическое исследование показало, что удаленный полип носил доброкачественный характер.