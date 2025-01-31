Подростка с кистой поджелудочной спасли в Центре охраны детства в Подмосковье

Подростка с большой кистой поджелудочной железы спасли в Московском областном центре охраны материнства и детства. Ему провели операцию через небольшие проколы.

Мальчик наблюдался у врачей по месту жительства из-за возникновения кисты вы поджелудочной железе. Ему регулярно проводили УЗИ для оценки новообразования. На протяжении восьми лет оно постепенно увеличивалось, и к моменту госпитализации достигло в диаметре шести сантиметров.

Подростку провели операцию под руководством заведующего отделением хирургии Владимира Трунова.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — пояснил врач.

Медики напомнили, что не все кисты нуждаются в оперативном удалении, однако их необходимо держать под наблюдением. Часто небольшие образования не имеют явных симптомов, а крупные могут нарушить секреторную функцию железы.

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