Подростка с язвой роговицы спасли от слепоты в медцентре Рошаля

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля сохранили зрение 16-летнему пациенту с язвой роговицы. Подросток три месяца не снимал контактные линзы.

В больницу юного пациента привезла скорая помощь. Он жаловался на боль в глазах, светобоязнь, помутнение зрения и отек век.

Врачи обследовали подростка и обнаружили в одном глазу язву, а в другом — ворсинку, покрытую вновь образовавшимися тканями. Отсутствие лечения могло привести к слепоте.

«Мы незамедлительно провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапию, включающую глазные капли, гели и субконъюнктивальные инъекции антибиотиков», — пояснила офтальмолог Ксения Тараскова.

Через неделю подростка выписали. Он пройдет реабилитацию и не сможет пользоваться контактными линзами в течение полугода.