Подростка с иглой в глотке спасли в медцентре Рошаля

Подростка в возрасте 15 лет доставили в детский медцентр Рошаля бригадой сокрой помощи. Девушка жаловалась на боль в горле, рвоту с кровью и затрудненное глотание. Незадолго до этого она случайно проглотила иголку.

Родители девочки незамедлительно обратились за помощью. В медцентре юной пациентке провели рентгенографию и гастроскопию. Врачи обнаружили инородное тело в гортаноглотке. Девочку госпитализировали в хирургическое отделение, где ей провели операцию при помощи эндоскопических щипцов.

«Если вовремя не оказать помощь, это может привести к тяжелым последствиям, таким как кровотечение, или перфорация гортаноглотки. Мы выполнили пациентке эндоскопическую операцию по удалению инородного тела: с помощью эндоскопических щипцов, клинка для прямой ларингоскопии и хирургического зажима аккуратно захватили иголку и извлекли из гортаноглотки. Операция прошла успешно и без единого разреза», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Иголка не успела навредить слизистой. Сейчас с девушкой все хорошо, она готовится к выписке.

Врачи напомнили, что при вдыхании или проглатывании инородного тела важно срочно обратиться за медицинской помощью.