Подростка с гнойным отитом спасли в медцентре Рошаля

Специалисты подмосковного медцентра имени Рошаля спасли подростка с гнойным отитом. Девочка жаловалась на выделения из правого уха, высокую температуру и асимметрию лица.

В ходе обследования рвачи выявили у пациентки острый правосторонний гнойный отит, а также осложнение — мастоидит и парез лицевого нерва. Ей провели операцию, в ходе которой удалили гной и воспаленные ткани, а также установили дренаж.

«Пациентке начали антибактериальную и противовоспалительную терапии. Также активно работали реабилитологи, физиотерапевты и неврологи», — рассказали в медучреждении.

На седьмой день девочку выписали, а осмотр через две недели показал полное восстановление лицевого нерва.