Заблудившегося в лесу подростка спасли в Талдоме

Заместитель начальника части Александр Проценко сообщил, что вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пропавшем в лесу ребенке. Выяснилось, что трое подростков 15–16 лет из Москвы отправились исследовать территорию заброшенного промышленного объекта в лесу и заблудились. Двое смогли выбраться самостоятельно, а третий — нет.

Работники противопожарно-спасательной службы оперативно выдвинулись к указанному месту. Сотрудники патрульно-постовой службы, которые первыми обнаружили подростка, успели развести костер, чтобы он не замерз до прибытия основных сил.

Прибыв на место, спасатели совместно с полицейскими эвакуировали подростка из леса и доставили в приемный покой Талдомской районной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.