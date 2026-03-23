Заблудившегося в лесу подростка спасли в Талдоме
В субботу, 21 марта, работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали 15-летнего подростка, заблудившегося в лесном массиве городского округа Талдом.
Заместитель начальника части Александр Проценко сообщил, что вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о пропавшем в лесу ребенке. Выяснилось, что трое подростков 15–16 лет из Москвы отправились исследовать территорию заброшенного промышленного объекта в лесу и заблудились. Двое смогли выбраться самостоятельно, а третий — нет.
Работники противопожарно-спасательной службы оперативно выдвинулись к указанному месту. Сотрудники патрульно-постовой службы, которые первыми обнаружили подростка, успели развести костер, чтобы он не замерз до прибытия основных сил.
Прибыв на место, спасатели совместно с полицейскими эвакуировали подростка из леса и доставили в приемный покой Талдомской районной больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.