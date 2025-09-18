Подрядные и коммунальные организации очистят 30 водоемов в Истре до конца года

В этом году в муниципальном округе Истра реализуют масштабную программу по очистке водоемов. Всего планируют привести в порядок 30 водных объектов, работы на которых проведут подрядная организация и коммунальные службы округа.

Десять водоемов очистят специалисты подрядной организации, а 19 прудов закрепили за коммунальной службой МБУ «ДОДХИБ». Рабочие не только очищают водную гладь, но и проводят комплексное благоустройство прибрежных территорий. Помимо этого, специалисты выполнят опиловку аварийных деревьев и покос травы в береговой зоне.

Так, полностью завершили очистку запруды реки Маглуша вблизи деревни Брыково. Эти работы провели с привлечением специальной техники в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «100 прудов и озер».

Очистка водоемов — это важный вклад в здоровье экосистемы. Она обеспечивает безопасность жителей и способствует сохранению природного облика округа. Местные жители активно поддерживают такие инициативы.

Работы по очистке и благоустройству водоемов Истринского округа продолжатся в соответствии с утвержденным графиком.