Подрядчики благоустроили дворы по 9 адресам в Воскресенске

Девять дворов на улицах Менделеева, Первомайской, а также в микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенский обустроили рабочие. Они отремонтировали асфальт между домами и на парковках, обновили тротуары и поставили бортовые камни.

Во дворах рядом с домами № 12, № 14, № 16 по улице Менделеева, вблизи домов № 3, № 5, № 7, № 9 по улице Первомайской, а также у домов № 11, № 17 микрорайона Лопатинский строители поменяли асфальтовое покрытие проездов и парковок, реконструировали тротуары и установили дорожные бортовые камни.

Ранее специалисты администрации округа проводили с жителями встречи, на которых обсуждали установку бордюров и парковок, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.

Отметим, что все работы по благоустройству дворов контролирует глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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