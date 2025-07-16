Подрядчика по строительству новой школы определили в Одинцове

Подрядная организация по строительству новой школы на 550 мест в селе Перхушково Одинцовского округа определена. Реализовать проект планируется к 1 сентября 2028 года.

Новое учебное учреждение в Одинцовском городском округе будет включать блоки начальных классов на 200 мест и старших на 350 мест. В здании оборудуют IT-зону, два спортзала, столовую на 200 мест, актовый зал с артистическими комнатами, медицинский блок и административные помещения. На прилегающей территории обустроят стадион, игровые площадки для ребят и зону для проведения школьных мероприятий.

Сейчас в селе Перхушково работает школа, построенная в начале XX века. Она рассчитана лишь на 150 учеников, в ней нет спортзала, актового зала и полноценной столовой. Открытие нового учебного комплекса запланировано на 1 сентября 2028 года.