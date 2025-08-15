Подрядчика для строительства ледового дворца определили в Воскресенске

В Воскресенске выбрали подрядчика для проектирования и возведения нового ледового дворца. Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствуют целям национального проекта «Семья».

Контракт на проектирование и строительство объекта в микрорайоне Новлянский, заключен с ООО «Триумф». Новое сооружение войдет в состав крупнейшего в округе спорткомплекса СК «Химик», где также находятся ледовая арена имени Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.

Завершить работы планируют к 2028 году. Ледовый комплекс получит трибуны на 5,5 тысячи зрителей, зал с зоной для бросковых упражнений, тренажерные залы, зал хореографии, помещения для тренеров и судей, а также раздевалки и душевые. На прилегающей территории предусмотрено комплексное благоустройство с зонами отдыха и парковками.

Строительство новой арены рассматривают как важное событие для Воскресенска — города с сильными хоккейными традициями и большой заинтересованностью жителей в развитии этого вида спорта.