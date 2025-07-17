Подрядчика для капремонта подземного перехода выбрали в Жуковском

В Жуковском определили подрядчика для капитального ремонта подземного пешеходного перехода на улице Гагарина, расположенного рядом с зданием администрации. Стоимость контракта составила 9,4 миллиона рублей.

В июне администрация города объявила о намерении привести в порядок переход, который долгие годы находится в плачевном состоянии. Сооружение, ежедневно используемое сотрудниками ЦАГИ и другими жителями, покрыто граффити, а его ступени разрушаются, представляя угрозу безопасности. Местные жители не раз называли переход символом упадка, особенно учитывая его расположение у мэрии.

Ремонт перехода станет капитальным. Подрядчиком выбрана компания ООО «СКМ Строймонтаж» из Раменского района. Работы по обновлению перехода призваны не только улучшить его внешний вид, но и обеспечить безопасность для пешеходов. Жители города с нетерпением ждут завершения ремонта, который должен устранить многолетние проблемы и вдохнуть новую жизнь в этот важный городской объект.