Подразделения «Мособлпожспаса» прошли аттестацию в Балашихе

Аттестация 307-й и 337-й пожарно-спасательных частей территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялась в Балашихе. Испытания провели для проверки права этих подразделений на выполнение аварийно-спасательных работ.

Секретарь аттестационной комиссии аварийно-спасательных служб Московской области и начальник Управления профессиональной подготовки и аттестации госучреждения Александр Кангин отметил, что основная цель аттестации заключалась в определении готовности пожарно-спасательных частей к выполнению функций аварийно-спасательных формирований.

В ходе аттестации комиссия проверила состояние пожарной и спасательной техники, а также инструмента и оборудования, используемого в работе подразделений. Члены комиссии также оценили организацию профессиональной подготовки и ведение технической документации.

Александр Кангин добавил, что во время проверки сотрудники противопожарно-спасательной службы продемонстрировали свои навыки. По его словам, работники дежурных караулов успешно показали знания и умения в боевом развертывании отделения на автоцистерне, поиске людей в задымленном помещении и оказании первой помощи пострадавшим.

Все участники испытаний успешно выполнили установленные нормативы, подтвердив свою готовность к выполнению служебных обязанностей.