Подразделения «Мособлпожспаса» совершили шесть выездов для помощи гражданам

В понедельник, 9 февраля, подразделения ГКУ МО «Мособлпожспас» совершили шесть выездов для оказания помощи гражданам и содействия медицинским службам. Инциденты произошли в городских округах Ступино и Кашира, а также в муниципальных округах Луховицы, Можайский и Егорьевск.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин сообщил, что в течение дня поступали сообщения о случаях, требующих вмешательства специалистов.

Спасатели аккуратно поднимали и укладывали в кровати упавших пожилых людей, помогали медикам транспортировать пациентов с параличом, инсультом и другими тяжелыми состояниями.

«Подобная помощь — это важная часть нашей ежедневной работы», — пояснил Вадим Беловошин. Он подчеркнул, что оперативное взаимодействие спасателей с экстренными медицинскими службами позволяет в кратчайшие сроки оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.