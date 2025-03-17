Подпольное производство носков ликвидировали в Балашихе

Правоохранительные органы провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали нелегальный цех по производству чулочно-носочных изделий в квартале Щитниково в Балашихе. В операции приняли участие сотрудники полиции, органов безопасности, военного следственного отдела Следственного комитета России, военкомата и Управления территориальной безопасности администрации Балашихи.

В результате межведомственного рейда, направленного на выявление нелегальных мигрантов, в подвальном помещении частного жилого дома обнаружили подпольный цех, где более 40 мигрантов производили тысячи единиц продукции в сутки. Изделия маркировали под известным российским брендом.

Сейчас специалисты проводят проверку. Нелегальных мигрантов привлекут к ответственности по закону.

Правоохранители напомнили, что за незаконное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами предусмотрена административная ответственность, а работодатели, привлекающие нелегальных мигрантов, также будут отвечать за это по закону.