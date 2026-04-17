Подписано соглашение о сотрудничестве между медсанчастью и торгово-промышленной палатой

В городе Протвино на площадке «НПО ДНК-Технология» было подписано соглашение о сотрудничестве между Медсанчастью №164 ФМБА России и Серпуховской торгово-промышленной палатой. Документ скрепили подписями и. о. начальника медсанчасти, кандидат медицинских наук Алена Левко и президент палаты Анатолий Якушев.

Центром события стало предприятие «НПО ДНК-Технология», которое разрабатывает и производит высокотехнологичное оборудование для диагностики методом ПЦР, реагенты для клинической бактериологии, вирусологии и генодиагностики. Компания основана в Протвино в 1993 году и занимает почти гектар земли, где расположены три научно-производственных корпуса. Здесь трудятся 220 человек, причем 15% — молодые специалисты до 35 лет.

Как сообщил заместитель генерального директора «НПО ДНК-Технология» Андрей Брежнев, только за последние три года предприятие вывело на рынок пять единиц нового оборудования. Продукция идет более чем в 250 городов России, а также в страны СНГ и другие государства. По словам Андрея Брежнева, поддержка Серпуховской торгово-промышленной палаты обеспечивает возможность продажи оборудования и реагентов на зарубежные рынки.