Новый национальный турпроект запустят на территории Подмосковья

В Санкт-Петербурге 22 апреля состоялось подписание соглашения по реализации межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Великий Русский Северный Путь». В мероприятии участвовали представители 12 регионов России, через которые пройдет маршрут. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Подписание прошло в рамках «Международной многосекционной конференции по содействию вовлечения объектов культурного и природного наследия в региональные и мировые духовно-познавательные маршруты». Московскую область представил заместитель министра культуры и туризма Павел Родин.

«Великий Русский Северный Путь» — это маршрут протяженностью более 6 тысяч километров. Он охватывает 12 субъектов России и объединяет духовное наследие страны. Города маршрута богаты историческими памятниками, духовными святынями, культурными объектами и природными ландшафтами.

Уникальность проекта в том, что маршрут разделен на туристические треки в каждом регионе. Желающие смогут отправиться в однодневное путешествие или совместить несколько регионов на выходные, а затем продолжить знакомство с маршрутом в удобное время.

Подмосковье вошло в проект двумя треками: по Сергиево-Посадской епархии в начале пути и по Одинцовской епархии в конце.