Подозреваемых в стрельбе по автомобилю задержали в Ленинском округе

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Ленинскому округу задержали двух мужчин. Их подозревают в стрельбе по автомобилю из пневматического оружия.

Экипаж получил сообщение о неизвестных, повредивших стекло машины выстрелами. Во время патрулирования росгвардейцы заметили подходящих под описание граждан и решили их проверить. Задержанными оказались 33-летний мужчина из Волгоградской области и 22-летний житель Нижегородской области.

Их передали полиции для дальнейшего расследования.