Подозреваемых в организации несанкционированной свалки задержали в Жуковском

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии по Московской области вместе с полицией задержали четверых человек, которых подозревают в незаконной предпринимательской деятельности в Жуковском. По данным следствия, с марта 2024 по февраль 2025 года группа организовала незаконную схему по вывозу, размещению и утилизации бытовых отходов возле СНТ «Глушица», не имея нужных разрешений и лицензий.

Во время обысков стражи порядка нашли и изъяли печати, документы, банковские карты, телефоны, ноутбуки, планшеты, флешки, а также технику, которую использовали для этой деятельности: восемь самосвалов, четыре экскаватора, три бульдозера и легковую машину.

Всех подозреваемых задержали и доставили в следственные органы для дальнейших разбирательств.