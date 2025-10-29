Подозреваемых в незаконной охоте задержали в Подмосковье

В Московской области сотрудники лесного контроля задержали браконьеров на месте преступления. Заместитель начальника Территориального отдела № 1 Управления государственного охотничьего контроля лично остановил вооруженного подозреваемого и троих его сообщников.

Инцидент произошел на границе Рузского и Наро-Фоминского округов. После получения сигнала о возможной незаконной охоте инспектор выехал на место и в лесу обнаружил свежеразделанную тушу лося и следы нескольких людей.

Идя по следам, инспектор задержал четырех граждан. Один из них признался в убийстве животного, остальные помогали ему в разделке туши.