Подозреваемых в незаконной миграции задержали при помощи Росгвардии Подмосковья

Фото: ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии по Московской области помогли полиции задержать подозреваемых в организации незаконной миграции. При обысках нашли документы, подтверждающие незаконную деятельность. По данному факту возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в течение двух лет группа людей помогала иностранцам, находившимся в России без разрешения, легализоваться за деньги. Одни участники оформляли поддельные документы, другие искали клиентов, а третьи находили владельцев квартир, которые за плату соглашались временно зарегистрировать мигрантов, хотя на самом деле они там не проживали. В результате совместной операции всех подозреваемых задержали.

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