Подозреваемых в незаконной миграции задержали при помощи Росгвардии Подмосковья

По данным следствия, в течение двух лет группа людей помогала иностранцам, находившимся в России без разрешения, легализоваться за деньги. Одни участники оформляли поддельные документы, другие искали клиентов, а третьи находили владельцев квартир, которые за плату соглашались временно зарегистрировать мигрантов, хотя на самом деле они там не проживали. В результате совместной операции всех подозреваемых задержали.