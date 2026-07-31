Подозреваемых в мошенничестве с саженцами деревьев задержали в Подмосковье

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали в строительном гипермаркете в поселке Битца молодую пару. Их подозревают в попытке мошенничества.

Сигнал тревоги поступил из охраняемого магазина на Варшавском шоссе. Прибывшие на место правоохранители установили, что посетители попытались приобрести саженцы деревьев по заниженной цене, переклеив на них штрихкоды от более дешевой рассады земляники при использовании кассы самообслуживания.

По подозрению в совершении правонарушения были задержаны 25-летний житель Москвы и его 19-летняя спутница.

Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительно, ущерб магазину мог составить около 10 тысяч рублей.